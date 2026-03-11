Aksaray'da motosikletler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şifahane Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı Pembe Köşk Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu O.H.G. idaresindeki motosiklet ile 36 yaşındaki G.Ç. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve motosikletlerde yolcu olarak bulunan M.A. ile Z.Ç. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar yola savruldu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.