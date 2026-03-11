Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Askerliği bırakıp, tır şoförlüğüne başlamıştı: Hataylı genç İran’da İsrail füzesiyle hayatını kaybetti

Hataylı tur şoförü Hüseyin Fırat, Afganistan dönüşünde İran’ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı. Genç  adam 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Haberi Paylaş
Askerliği bırakıp, tır şoförlüğüne başlamıştı: Hataylı genç İran’da İsrail füzesiyle hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 17:32

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra geçimini baba mesleği olan tır şoförlüğü ile sağlıyordu. İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a giden Fırat, dönüş yolunda İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Askerliği bırakıp, tır şoförlüğüne başlamıştı: Hataylı genç İran’da İsrail füzesiyle hayatını kaybetti

Tır şoförü Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fırat, İran’da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Evladının ölüm haberini alan anne Hayriye Fırat’ın ve ailenin üzüntülü olduğu, cenazenin önümüzdeki günlerde Reyhanlı ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.

