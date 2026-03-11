Askerliği bırakıp, tır şoförlüğüne başlamıştı: Hataylı genç İran’da İsrail füzesiyle hayatını kaybetti

Kategoriler
Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra geçimini baba mesleği olan tır şoförlüğü ile sağlıyordu. İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a giden Fırat, dönüş yolunda İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Tır şoförü Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fırat, İran’da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Evladının ölüm haberini alan anne Hayriye Fırat’ın ve ailenin üzüntülü olduğu, cenazenin önümüzdeki günlerde Reyhanlı ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.