Kırmızı ışık ihlali yaptı, kaza geliyorum dedi! O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada kavşağa giren başka bir otomobile çarparak kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.