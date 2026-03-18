Araç sahibi olmak isterken 1,4 milyon lirasından oldu!

Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan bir genç, internet üzerinden gördüğü otomobil ilanı nedeniyle büyük bir dolandırıcılık mağduriyeti yaşadı. İlan sahibiyle kurduğu iletişim sonrası süreci resmi yollarla ilerlettiğini düşünen genç, toplam 1 milyon 420 bin TL’yi dolandırıcılara kaptırdı.

ARAÇ SAHİBİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir kamu kurumunda çalışan İzzettin K. (30), internet sitesinde 1 milyon 420 bin TL'ye satışa sunulan otomobil ilanı için Metehan K. ile iletişime geçti. Görüşmenin ardından İzzettin K., Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir arkadaşından yardım istedi. Otomobil, yapılan ekspertiz işlemlerinin ardından bir otoparka bırakıldı. İzzettin K.'nin vekalet verdiği arkadaşı, ruhsat sahibi Ahmet Ö. ile birlikte notere gitti. Ahmet Ö., Metehan K.'nin muhasebecisi olduğunu belirterek, paranın da Umut B. adına verilen banka hesabına gönderilmesini istedi. Bunun üzerine İzzettin K., güven duyarak 1 milyon 420 bin TL'yi belirtilen hesaba gönderdi. Ruhsat sahibi, daha sonra Metehan K.'yi tanımadığını ifade edince İzzet K. dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten İzzettin K., evlilik hazırlığı için biriktirdiği para ile borç aldığı altınları dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Mağdur genç, dolandırıcıların yakalanarak mağduriyetinin giderilmesini istedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.