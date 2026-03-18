Boşanma aşamasındaki eşten 172 milyon dolarlık Bitcoin vurgunu! Parayı böyle çaldılar

İngiltere'de yaşayan Ping Fai Yuen isimli kişi, ayrı yaşadığı eşini mahkemeye verdi. Yuen'in iddialarına göre eşi, 2023 yılında evin güvenlik kameralarını kullanarak kripto cüzdanının yedek parolasını ele geçirdi. Gizmodo'nun haberinde, çalınan 2 bin 323 Bitcoin'in güncel değerinin yaklaşık 172 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

OLAYI BÜYÜK KIZI HABER VERDİ

Mahkeme kayıtlarına yansıyan detaylara göre, mağdur adama eşinin hırsızlık planını en büyük kızı anlattı. Duydukları karşısında şoke olan adam, eşinin suçluluğunu kanıtlamak amacıyla eve kendi ses kayıt cihazlarını yerleştirdi. Kayıtlarda, şüphelinin çaldığı BTC'leri geleneksel para birimlerine çevirmekte yaşayacağı zorlukları konuştuğu duyuluyor.

Kadının ses kaydında, "Paranın Bitcoin olduğunu ve böylesine büyük bir meblağı nasıl açıklayacaksın? 10 banka bile yetmez. O kadar parayı nereden bulduğunu izah edemezsin" dediği iddia ediliyor.

PAROLAYI ELE GEÇİREN KİŞİ TÜM PARAYA SAHİP OLUYOR

Ledger ve Trezor gibi kripto donanım cüzdanları, kullanıcıların fonlarını kötü niyetli hackerlardan korumak için üst düzey güvenlik sağlıyor. Ancak cüzdanın kaybolması veya bozulması durumlarında kullanılan yedek kurtarma ifadelerine (seed phrase) başkalarının erişim sağlaması tüm güvenliği sıfırlıyor.

Benzer bir güvenlik ihlali yakın zamanda Güney Kore'de de yaşanmıştı. Kolluk kuvvetlerinin el konulan bir kripto cüzdanının kurtarma parolasının fotoğrafını internette paylaşması sonucu cüzdandaki tüm fonlar saniyeler içinde boşaltılmıştı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ EŞ DAVAYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Suçlanan eş, Bitcoin'in yasal statüsünü bahane ederek davanın düşürülmesini talep etti. Ancak hakim itirazı reddederek davanın görülmesine hükmetti. Mahkemeye sunulan belgelerde, kadının hırsızlığı tek başına veya kız kardeşiyle birlikte gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Şüphelilerin, parayı kadının ikamet ettiği Hong Kong'da nakde çevirmeyi planladıkları da elde edilen kayıtlar arasında yer alıyor.

Hırsızlığı ilk fark ettiği anda eşiyle yüzleşen ve ona saldıran Yuen'in, kefaletle serbest bırakılmadan önce haftalarca hapiste yattığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre mağdur adam, yöneltilen üç ayrı suçlamayı kabul ederek hüküm giydi.