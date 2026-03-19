Pitbull dehşeti kamerada! Parçalara ayıracaktı, son anda kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir kişinin ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. O esnada çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak köpekler uzun süre birbirinden ayrılamadı. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Saldırı sonucunda yaralanan köpek, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldıktan sonra tedavi için Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Olayın ardından pitbull barınağa alınırken, sahibine idari para cezası kesildi.