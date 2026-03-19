Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bayramdan bayrama pişiyor: 200 yıllık Gebze geleneği 11 çeşit baharatla yapılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan ve 200 yıllık tarihi geçmişe sahip olan "Gebze Bayram Çöreği", sadece dini bayramların arefesinde pişiriliyor. Coğrafi işarete sahip olan ve 11 çeşit baharatla pişirilen çörek15 güne kadar bayatlamıyor. Her sene bayram öncesinde pişirilen çörekler her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gördü. Kent genelinde 4 ilçede ücretsiz olarak dağıtılan çörekler kısa sürede tükendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 15:29

Gebze Bayram Çöreği, Gebze yöresindeki eski Türkmen ve Manav kültüründen miras kalmış ve geçmişte "Kel Tatar" lakaplı ustalarla özdeşleşmiş olarak biliniyor. Halk arasında "parmaklı çörek" olarak da bilinen tarihi lezzet, bu bayram öncesinde de gününde de fırınlardaki yerini aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2021 yılında mahreç işareti alarak "coğrafi işaret" ile tescillenen çörek, Gebze Ticaret Odası'nın Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ikram edilen asırlık çörekler kısa sürede tükendi.

“KÜLTÜRÜNÜN TOPLUM İÇİNDE KAYBOLMAMASINI SAĞLIYORUZ”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze'nin sanayi, üretim ve istihdamın başkenti olmasının yanı sıra ulaşım, tarihi doku ve kültürel mirasıyla da çok kıymetli bir bölge olduğunu belirtti.

Oda olarak 'Gebze Bayram Çöreği'nin coğrafi işaret belgesini 2021 yılında kente kazandırdıklarını hatırlatan Aslantaş, "Gebze'ye mahsus olan bu ürünü yıllardır yaşatarak kültürünün toplum içinde kaybolmamasını sağlıyoruz. Her bayram öncesi günü Darıca, Dilovası, Çayırova ve Gebze'nin merkezi noktalarında bu tarihi lezzeti vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslantaş, bu geleneği sürdürmelerindeki temel hedefe de değinerek, markalaşmanın sürdürülebilirliğini topluma anlatmak ve bu kültürel mirasa sahip çıkmak adına böyle bir farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

11 BAHARATLI ÇÖREK TAŞ FIRINLARDA PİŞİRİLİYOR

Öte yandan, buğday ve çavdar ununun ekşi maya ile yoğrulmasıyla hazırlanan Gebze çöreği, içeriğindeki zengin ve doğal malzemelerle öne çıkıyor. Hamuruna anason, damla sakızı, tarçın ve karanfil başta olmak üzere 11 çeşit baharat ile ceviz katılan çörek, özel ustalıkla şekillendirilerek taş fırınlarda pişiriliyor.

Bu yöresel lezzet, hiçbir koruyucu madde içermemesine rağmen oda sıcaklığında 5 gün, buzdolabında ise 15 gün boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyabiliyor.

