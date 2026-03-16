Hem besleyici hem tok tutuyor: Niğde’nin tescilli lezzetine tüm Türkiye’den talep var

Niğde'nin coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan tahinli pide, her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de iftar ve sahur sofralarındaki yerini aldı. Eşsiz lezzetinin yanı sıra tok tutma özelliğine da sahip olan tahinli pide, sadece Niğde’de değil, yurt genelinde de rağbet görüyor. Tescilli lezzet, kargo ile Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 16:11

2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgesiyle tescillenen "Niğde tahinlisi", özellikle ayında daha fazla tercih ediliyor. Hem iftar hem de sahur sofralarında kendine yer bulan lezzetli ve besleyici lezzet, ayrıca uzun süre bayatlamıyor.

ÜRETİME GECE SAATLERİNDE BAŞLIYORLAR

Niğde'de 57 yıldır tahinli pide üretimi yapan Azmi Büte, mesleğe genç yaşlarda başladığını ve bu lezzetin geleneksel yöntemlerle hazırlandığını söyledi. Tahinli pidenin yapım sürecinin emek isteyen bir süreç olduğunu belirten Büte, üretime gece saatlerinde başladıklarını ifade etti.

Büte, "Gece saat 01.00'de fırına geliyoruz ve sabah saatlerine kadar çalışıyoruz. Tahinli pideyi eski usul yöntemlerle hazırlıyoruz. Bu mesleği ustalarımız Sami Usta ve Sıdıka Usta'dan öğrendik. Onların bize öğrettiği yöntemleri bugüne kadar koruyarak devam ettirdik" dedi.

SAHURDA TÜKETİLİRSE UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Niğde tahinlisinin farklı şehirlerde yapılan benzer ürünlerden lezzet ve yapım tekniği açısından ayrıldığını belirten Büte, pidenin tel tel yapısı ve kullanılan malzemelerin kalitesiyle öne çıktığını söyledi. Tahinli pidenin sahurda uzun süre tok tuttuğunu ifade eden Büte, bu nedenle Ramazan ayında talebin daha da arttığını dile getirdi.

Esmer un, şeker, maya, su ve bol miktarda tahin kullanılarak hazırlanan hamurun belirli bir süre dinlendirilmesinin ardından şekil verilerek fırında yaklaşık 10 dakika pişirilmesiyle hazırlanan tahinli pide, dayanıklılığı sayesinde şehir dışından da yoğun ilgi görüyor.

İSTANBUL'DAN KARS'A, ŞIRNAK'TAN EDİRNE'YE KADAR BİRÇOK ŞEHRE GÖNDERİLİYOR

Tahinli pidenin il dışına gönderiminin oldukça fazla olduğunu belirten İbrahim Büte ise Niğde tahinlisinin uzun süre bayatlamaması sayesinde kargo ile rahatlıkla gönderilebildiğini söyledi. İbrahim Büte, "Niğde tahinlisi diğer illerde yapılan benzer ürünlere göre daha dayanıklı ve lezzetli oluyor. Ramazan ayında talep daha da artıyor. İstanbul'dan Kars'a, Şırnak'tan Edirne'ye kadar birçok şehre gönderim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'a bile gönderdiğimiz oldu" ifadelerini kullandı.
Tahinli pidenin sade ve şekerli olmak üzere iki farklı çeşidinin bulunduğunu söyleyen Büte, ürünün şu anda 230 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

