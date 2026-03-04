Kekli baklavaya hayatınızda yer açın! Lezzeti damağınıza, tarifi hafızanıza kazınacak

Ramazan ayında meydana gelen tatlı tüketimi de oldukça fazla oluyor. Gün içinde düşen kan şekeri nedeniyle de vücut tatlı yeme isteğiyle tatlı arıyor. Özellikle de geleneksel tatlılar oldukça talep oluyor. Ancak son zamanlarda geleneksel tatlılara modern dokunuşlarında yapılmasıyla yeni tarifler meydana çıkıyor. Bizde bugün sizin için kekli baklava tarifini araştırdık. Hayatınızda yer açacağınız kekli baklava ile lezzeti damağınıza, tarifi hafızanıza kazınacak. İşte kekli baklava tarifi…

KEKLİ BAKLAVAYA HAYATINIZDA YER AÇIN!

Ramazan ayında sıklıkla tüketilen yemeklerin başında yer alan tatlılar, her gün her zaman sofrada yer alır. Çünkü gün içerisinde kan şekerinin düşmesiyle ortaya çıkan halsizlik ve yorgunluk, iftardan sonra tatlıyla düzeltilmeye çalışıyor.

Bizde sizin kekli baklava tarifini araştırdık. Geleneksel baklavadan farkı kekli olması olan bu tarifte modern dokunuşlarda oldukça fazladır. Şimdiden söylüyoruz, kekli baklavaya hayatınıza yer açın. Yaptıkça yapmak isteyeceksiniz.

Kekli baklava tarifi!

Malzemeler:

3 adet büyük yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı toz ceviz içi

1 su bardağından bir parmak eksik galata unu

Yarım su bardağından bir parmak eksik un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Baklavalık bölüm için:

20 tane baklavalık yufka

100-125 gram kadar tereyağı

1 su bardağı kırılmış ceviz

Şerbeti için:

2 buçuk su bardağı su

2 buçuk su bardağı şeker

5 ya da 6 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Öncelikle şerbet için bir tencereye kaynar su ve şekeri alın. 4 ya da 5 dakika kaynatın ve limon sıkın. Daha sonra ılıması için ocaktan alın.

Kek için bir kaba, yumurta ve şekeri alıp köpürene kadar çırpalım. Sıvı yağ, ceviz ve galata ununu da ekleyin. Ardından un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırın.

Tabanına yağlı kâğıt serdiğiniz kelepçeli kalıba keki dökün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Tereyağını yanmayacak şekilde eritmeye başlayın. Daha sonra 5 tane yufkanın her katını yağlayarak üst üste koyun. Yarım su bardağı cevizi de yufkanın üzerine serpin.

Tekrar 5 yufkayı aynı şekilde yağlayın. Daha sonra kalıba tekrardan yerleştirilip, kekinizi de kalıba koymalısınız. Kalan yufkaları da aynı şekilde 5’erli şekilde yerleştireceksiniz. Daha sonra 180 derece fırında keki 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişireceksiniz.

LEZZETİ DAMAĞINIZA, TARİFİ HAFIZANIZA KAZINACAK

Bu yeni lezzet adeta damağınızda, tarifi ise hafızanıza kazınacak. Özellikle de dokusuyla ağza adeta damak çatlatacak. Ancak görüntüsü ile baklava gibi görünen kekli baklava, her dilimiyle lezzet şöleni sunuyor. Geleneksel tariflere yenilik katmayı sevenler için kekli baklava adeta sofraların yeni gözdesi olacak.

Üstelik kolay bulunur malzemesiyle uzun saatlerinizi almayacak. Geleneksel lezzetiyle adeta damak çatlatan baklava tarifine yenilikler gelerek adeta modern bir dokunuş kazanıyor. Sofraların yeni tercihi olma yoluna tam gaz ilerliyor. Sofralarınızda kekli baklavalara da yer açmayı unutmayın. Sofralarınızın ve damaklarınızın lezzeti olacak.