Evde içli köfte yapmak çok kolay! Hamurundaki püf nokta

Ev hanımlarının en çok dert yandığı konulardan biri de iftar sofralarında ne yemeği yapacakları oluyor. Ramazan’ın gelmesiyle birlikte sofralar da çeşit çeşit yemekler yer alırken, bu yemeklerin doğru kıvamda yapılması da araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden biri olan içli köfteyi iftar sofralarında değişiklik arayan kişiler için araştırdık. Evde kolay bir şekilde içli köfte yapmak için gerekli olan püf noktaları bir bir açıkladık. Hamurunda gizli püf noktayla işte evde içli köfte yapmak…

EVDE İÇLİ KÖFTE YAPMAK ÇOK KOLAY!

Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle birlikte ev hanımlarının en çok merak ederek araştırdığı, iftar sofralarına ne yemek yapılacağı oluyor. Özellikle de tüm gün aç kalarak akşam iftar açmayı bekleyen kişiler, sofralar da güzel yemeklerin hayalini kuruyor.

Tabi bu güzel yemekleri yapmak içinse püf noktalar da merak edilerek araştırılıyor. Bugün de sizin için Güneydoğu’nun en çok sevilen yemeklerinden biri olan içli köftenin yapılışını ve püf noktalarını sizin için araştırdık.

İçli köftenin püf noktaları ile evde yaparken zorlanmayacak, hamurunuz parçalanmayacak. Nefis tadıyla adeta damakları çatlatacak. İşte içli köfte tarifi

İçli köfte tarifi

Malzemeler:

İçli köftenin hamuru için;

500 gram köftelik bulgur

Yarım su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

İçli köftenin iç harcı için;

650 gram orta yağlı kıyma

2 adet soğan

1 su bardağı dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Karabiber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İçli köftenin yapılışı:

İlk öncelikle iç harcı hazırlayın. Bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Eriyen tereyağının içerisine kıymayı da ekleyin. Daha sonra kıyma 15 dakika kadar kavrulunca doğranmış soğanları da ekleyin ve pişmeye bırakın.

Kıymanın pişmesine yakın tuz ve baharatları da atarak güzelce kavurun, sonrasında altını kapatın. Üzerine de dövülmüş cevizleri ekleyin.

İçli köftenin iç harcını da yaptıktan sonra dış harcı yapımına geçin. Dış harç için bulgur ve irmiği güzelce karıştırın ve üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edin demlenmeye bırakın. Daha sonra geniş bir kaba alarak çiğköfte yoğurur gibi yoğurmaya başlayın.

Ardından üzerine diğer malzemeleri de ekleyin, iyice karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma işleminde yanınızda su dolu bir kâse bulunursa daha kolay yoğurursunuz. Hamur elinize yapışmayan bir hal alınca da içlerini doldurmaya başlayabilirsiniz.

Hamurdan cevizden biraz büyük bir parça kopartarak parmaklarınızda oyularak hamur yapılır. İçerisine de 1 kaşık iç har konularak işlem tamamlanır.

HAMURUNDAKİ PÜF NOKTA

İçli köfte yapmak kimi zaman kolay gibi görünse de doğru püf noktalar yapılmadığı zaman, hamurları pişirme kısmında dağılmalar meydana gelebilir. Bu sebeple hamurundaki püf noktaları bilmek gerekir.