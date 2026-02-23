Menü Kapat
TGRT Haber
 Arzu Akçay

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Ramazan Ayı’nda diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifini sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 11:41

Ayı’nda oruç tutarken kilo almamak ve hali hazır da yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır tarifini sizler için araştırdık. İşte detaylar…

DİYET YAPANLAR İÇİN GLUTENSİZ MİSLER GİBİ ÇITIR BAKLAVA TARİFİ!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte kimi kişi sağlıklı beslenme kurallarına devam ediyor. Kimisi de hali hazır da yapmış olduğu diyetine devam ediyor. Bizde sizin için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifini araştırdık.

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

İşte diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 6 su bardağı glutensiz un
  • Ceviz
  • Glutensiz mısır nişastası
Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Yapılışı:

  • Sıvı malzemeleri bir kaba koyun.
  • Daha sonra içerisine un ve kabartma tozunu da ekleyin.
  • Yavaş yavaş tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın.
  • Glutensiz unlar diğer unlara göre zor şekil alacağından biraz sabırlı olmalısınız.
  • Güzelce yoğurduğunuz baklava hamurunu 30 beze çıkacakmış gibi ayırmaya başlayın.
  • Daha sonra glutensiz nişastayla birlikte bezeleri açmaya başlayın.
  • İlk on bezeyi açtıktan sonra üst üste koyun.
  • Daha sonra aralarına cevizleri koyun ve on beze daha açın.
  • Üst üste konulan bezelerin arasına mutlaka nişastadan atmayı unutmayın.
  • İki katman şeklinde olan baklavaları daha sonra istediğiniz boyutta keserek üzerine sıvı yağ koyabilirsiniz.
  • Fırında üzeri kızarana kadar duran baklavaları daha sonra alın ve üzerine bal ve hurma özlerinde elde edilen bir şerbet de dökerek yiyebilirsiniz. Ancak şekerli istemezseniz sade bir şekilde de tüketim yapabilirsiniz.
Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Glutensiz un nedir?

Glutensiz un, buğday, arpa ya da çavdar yerine çeşitli tahıllardan yapılan bir tahıl tozudur. Çeşitlerinin arasında ise pirinç, mısır, patates, yulaf, kinoa gibi tahıllar da bulunur. Yemeklerin ve tatlıların hazırlanmasında kullanılır.

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Glutensiz unu kimler kullanır?

Glutensiz un, çölyak hastalığı ya da gluten rahatsızlığı çeken bireyler için önerilir. İntoleransı düşük olan hastalıklar oldukları için sindirmeleri de zor olur. Genellikle de bu kişilerin diyet yapması gerekir.

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Glutensiz baklava yemeyenler ya da Ramazan Ayı’nda da normal baklava yemek isteyeneler için ise çıtır çıtır baklava tarifini araştırdık.

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım limon suyu
  • Alabildiğine un
Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Üzeri için:

  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • İç malzemesi:
  • İsteğe bağlı ceviz, fındık, fıstık
Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Açmak için:

  • Nişasta
  • Şerbeti için:
  • 3,5 su bardağı şeker
  • 3,5 su bardağı su
Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Hazırlanışı:

İlk etapta şerbeti yapın. Daha sonra hamurunuzu yapın. Tüm sıvı malzemeleri ekleyin. Be üzerine un ve kabartma tozunu ekleyin. Hamurunuzu 5 eşit parçaya bölün ve her parçayı 10 eşit parçaya bölün.

Diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi!

Hamurlarınızı fındıktan büyük cevizden küçük şeklinde ayarlayın. Açarken de aralarına nişasta serpiştirin. Bu şekilde beş katlı bir baklava açın. Daha sonra fırınlayın ve üzerine de tereyağı, şerbeti üzerine ekleyin.

