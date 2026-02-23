Ramazan Ayı’nda oruç tutarken kilo almamak ve hali hazır da diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifini sizler için araştırdık. İşte detaylar…

DİYET YAPANLAR İÇİN GLUTENSİZ MİSLER GİBİ ÇITIR BAKLAVA TARİFİ!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte kimi kişi sağlıklı beslenme kurallarına devam ediyor. Kimisi de hali hazır da yapmış olduğu diyetine devam ediyor. Bizde sizin için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifini araştırdık.

İşte diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

6 su bardağı glutensiz un

Ceviz

Glutensiz mısır nişastası

Yapılışı:

Sıvı malzemeleri bir kaba koyun.

Daha sonra içerisine un ve kabartma tozunu da ekleyin.

Yavaş yavaş tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın.

Glutensiz unlar diğer unlara göre zor şekil alacağından biraz sabırlı olmalısınız.

Güzelce yoğurduğunuz baklava hamurunu 30 beze çıkacakmış gibi ayırmaya başlayın.

Daha sonra glutensiz nişastayla birlikte bezeleri açmaya başlayın.

İlk on bezeyi açtıktan sonra üst üste koyun.

Daha sonra aralarına cevizleri koyun ve on beze daha açın.

Üst üste konulan bezelerin arasına mutlaka nişastadan atmayı unutmayın.

İki katman şeklinde olan baklavaları daha sonra istediğiniz boyutta keserek üzerine sıvı yağ koyabilirsiniz.

Fırında üzeri kızarana kadar duran baklavaları daha sonra alın ve üzerine bal ve hurma özlerinde elde edilen bir şerbet de dökerek yiyebilirsiniz. Ancak şekerli istemezseniz sade bir şekilde de tüketim yapabilirsiniz.

Glutensiz un nedir?

Glutensiz un, buğday, arpa ya da çavdar yerine çeşitli tahıllardan yapılan bir tahıl tozudur. Çeşitlerinin arasında ise pirinç, mısır, patates, yulaf, kinoa gibi tahıllar da bulunur. Yemeklerin ve tatlıların hazırlanmasında kullanılır.

Glutensiz unu kimler kullanır?

Glutensiz un, çölyak hastalığı ya da gluten rahatsızlığı çeken bireyler için önerilir. İntoleransı düşük olan hastalıklar oldukları için sindirmeleri de zor olur. Genellikle de bu kişilerin diyet yapması gerekir.

Glutensiz baklava yemeyenler ya da Ramazan Ayı’nda da normal baklava yemek isteyeneler için ise çıtır çıtır baklava tarifini araştırdık.

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı süt

1 çay kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı sirke

Yarım limon suyu

Alabildiğine un

Üzeri için:

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

İç malzemesi:

İsteğe bağlı ceviz, fındık, fıstık

Açmak için:

Nişasta

Şerbeti için:

3,5 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Hazırlanışı:

İlk etapta şerbeti yapın. Daha sonra hamurunuzu yapın. Tüm sıvı malzemeleri ekleyin. Be üzerine un ve kabartma tozunu ekleyin. Hamurunuzu 5 eşit parçaya bölün ve her parçayı 10 eşit parçaya bölün.

Hamurlarınızı fındıktan büyük cevizden küçük şeklinde ayarlayın. Açarken de aralarına nişasta serpiştirin. Bu şekilde beş katlı bir baklava açın. Daha sonra fırınlayın ve üzerine de tereyağı, şerbeti üzerine ekleyin.