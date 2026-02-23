Kategoriler
Ramazan Ayı’nda oruç tutarken kilo almamak ve hali hazır da diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifini sizler için araştırdık. İşte detaylar…
Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte kimi kişi sağlıklı beslenme kurallarına devam ediyor. Kimisi de hali hazır da yapmış olduğu diyetine devam ediyor. Bizde sizin için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifini araştırdık.
İşte diyet yapanlar için glutensiz misler gibi çıtır baklava tarifi
Malzemeler:
Yapılışı:
Glutensiz un nedir?
Glutensiz un, buğday, arpa ya da çavdar yerine çeşitli tahıllardan yapılan bir tahıl tozudur. Çeşitlerinin arasında ise pirinç, mısır, patates, yulaf, kinoa gibi tahıllar da bulunur. Yemeklerin ve tatlıların hazırlanmasında kullanılır.
Glutensiz unu kimler kullanır?
Glutensiz un, çölyak hastalığı ya da gluten rahatsızlığı çeken bireyler için önerilir. İntoleransı düşük olan hastalıklar oldukları için sindirmeleri de zor olur. Genellikle de bu kişilerin diyet yapması gerekir.
Glutensiz baklava yemeyenler ya da Ramazan Ayı’nda da normal baklava yemek isteyeneler için ise çıtır çıtır baklava tarifini araştırdık.
Malzemeler:
Üzeri için:
Açmak için:
Hazırlanışı:
İlk etapta şerbeti yapın. Daha sonra hamurunuzu yapın. Tüm sıvı malzemeleri ekleyin. Be üzerine un ve kabartma tozunu ekleyin. Hamurunuzu 5 eşit parçaya bölün ve her parçayı 10 eşit parçaya bölün.
Hamurlarınızı fındıktan büyük cevizden küçük şeklinde ayarlayın. Açarken de aralarına nişasta serpiştirin. Bu şekilde beş katlı bir baklava açın. Daha sonra fırınlayın ve üzerine de tereyağı, şerbeti üzerine ekleyin.