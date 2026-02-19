Menü Kapat
10°
Yemek Tarifleri
Editor
Editor
 Canan Okur

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

Ramazan ayında sahur sofralarında tok tutan ve pratik tarifler her zaman daha ön plandadır. Özellikle glutene karşı hassas olan kişiler, daha hafif beslenmek istiyor. Glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek ise bu anlamda dikkat çekiyor. Peki glutensiz pirinç yufkasından kıymalı börek nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tadına doyamayacağınız en pratik tarif...

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!
Sahur sofralarında ağır yemekten kaçınanlar, hafif yemeklerin tarifini arıyor. Klasik yufkanın yerine pirinç yufkası kullanılarak hazırlanan börek tarifi ise hem glutensiz oluşu hem de damakları şenlendiren lezzetiyle öne çıkıyor. Kıymalı harcı, karnı tok tutarken, pratik olması da bu tarifi sahur sofralarının vazgeçilmezi haline getiriyor. Peki sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek için hangi malzemeler gerekiyor? Pirinç yufkasından kıymalı börek nasıl yapılır? İşte hem lezzetli hem doyurucu tarifin püf noktaları...

SAHUR İÇİN GLUTENSİZ PİRİNÇ YUFKASINDAN YAPILAN KIYMALI BÖREK TARİFİ!

Sahurda susatmayan, gün boyu tok tutacak ve enerji verecek tarifler Ramazan ayı boyunca en çok aranan konular arasında yer alıyor. Pirinç yufkasından hazırlanan börek ise klasik böreklere hafif alternatif sunmasıyla tercih ediliyor. İnce yapıda olan pirinç yufkaları, sıcak suyla yumuşatıldığı zaman şeklini alıyor ve kıymalı iç harcıyla hem çıtırçıtır oluyor hem de gün boyu tok kalmanızı sağlıyor.

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

Protein açısından da zengin bir lezzet sunan bu tarifi hazırlamak ise oldukça kolay. İşte glutensiz pirinç yufkası için gerekli malzeme listesi ve böreğin yapılışı...

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

Gerekli Malzemeler:

  • 8 ila 10 adet pirinç yufkası
  • 300 gram kadar orta yağlı kıyma
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • İstağe bağlı yarım çay kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Üzeri için 1 adet yumurta sarısı
Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

Yapılışı:

İşe ilk olarak tavaya zeytinyağını almakla başlayın. Daha sonra ince doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı da ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve diğer baharatları ekleyerek, birkaç dakşka daha iyice kavurun. Daha sonra ocaktan alın ve harcı ılımaya bırakın.

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

Pirinç yufkalarını tek tek ılık suya batırın. Yumuşamasını bekleyin. Ancak çok uzun süre bekletmemeniz gerekiyor aksi takdirde yufkalar dağılabiliyor. Yumuşayan yufkayı düz bir zamine serin ve içine hazırladığınız kıymalı harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. İsteyen zarf şeklinde de sarabilir. Yağlı kağıdınızı tepsiye serin ve üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derece önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 20 ila 25 dakika kadar pişirin.

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

PİRİNÇ YUFKASINDAN KIYMALI BÖREK YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Pirinç yufkası oldukça hassas olduğu için tarifi uygularken, bazı püf noktalara da dikkat etmekte fayda var. Öncelikle suda bekletme süresine dikkat etmek gerekiyor. Genellikle 5 ila 10 saniyelik bekletme yeterli kabul ediliyor.

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

Pirinç yufkasından börek yaparken iç harcın çok sulu olmaması da kritik bir noktadır. Çok sulu olan iç harç, börekleri fırında dağıtabilir. Daha lezzet katmak için de kıyılmış maydonoz ekleyebilirsiniz. Börekleri çok sıkı sarmamak da pişirme aşamasında daha iyi sonuç veriyor.

Sahur için glutensiz pirinç yufkasından yapılan kıymalı börek tarifi!

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Glutensz börek tok tutar mı?

İç harcında sağlıklı yağ ve protein bulunan tarifler, sahur da tüketildiği zaman daha tok kalmanızı sağlar.

Pirinç yufkası nerede bulunur?

Pirinç yufkasını glutensiz ürünler bölümünde ve büyük market zincirlerinde bulabilirsiniz.

Sahurda glutensiz beslenmek neden önemlidir?

Glutensiz beslenmek, glutene hassasiyeti olan kişiler için sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca glutensiz beslenmek daha hafif bir öğün sunar.

