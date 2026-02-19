Gelinim Mutfakta'da altın kazandıran Osmanlı mirası mutancana nasıl yapılır? Asırlık sır bu tarifte

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da asırlık saray yemeği günün menüsü olarak dikkat çekti. Ramazan ayının ilk gününe özel yapılan mutancana, ekran başındakileri de heyecanlandırdı. Evde bu lezzeti yakalamak isteyenler ise tarifin püf noktalarının peşine düştü. 'Mutancana nasıl yapılır?', 'Evde mutancana yapmak için hangi malzemeler gerekir?' gibi sorular sıklıkla araştırılırken, Osmanlı'dan kalma asırlık tarifi sizler için derledik. İşte evde mutancana yapımı ve tüm püf noktaları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALTIN KAZANDIRAN OSMANLI MİRASI MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Osmanlı mutfağının en bilinen özelliği, tatlı ve tuzluyu aynı tencerede ustalıkla harmanlamasıdır. Mutancana da bu anlamda en dikkat çeken lezzetlerin başında geliyor. Kuzu eti, kuru kayısı, erik, üzüm ve bal gibi malzemelerle hazırlanan bu yemek, hem doyurucu olmasıyla hem de lezzetiyle öne çıkıyor.

Mutancana, tarihsel kaynaklara göre özellikle 15. ve 16. yüzyılda saray sofralarında yer bulan bir yemektir. Peki evde Osmanlı'dan kalma mutancana nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte mutancana için gerekli olan malzeme listesi...

Gerekli Malzemeler

750 gram kuzu kuşbaşı

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

8 ila 10 adet kuru kayısı

8 ila 10 adet kuru erik

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz

1 su bardağı sıcak su

İsteğe bağlı olarak 1 avuç badem

Mutancana Yapılışı:

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın. Daha sonra kuşbaşı doğranmış kuzu etini yüksek ateşte olacak şekilde mühürleyin.

Etler suyunu salıp çekmeye başladığında ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin.

Baharatları ve tuzu ilave ederek birkaç dakika kavurun.

Önceden sıcak suda yumuşattığınız kuru kayısı, erik ve üzümü tencereye ekleyin.

Balı ilave edin ve sonrasında karıştırın.

Üzerine sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte yaklaşık 40 ila 45 dakika kadar pişirin.

Ayrı bir tavada hafif kavrulmuş bademleri yemeğin üzerine serpiştirin ve servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

Pişirme süresince etin yumuşak kalması ve kuru meyvelerin dağılmaması oldukça önemlidir. Mutancana, hafif koyu kıvamlı bir sos ile servis edilmelidir.

MUTANCANA YAPIMINDA GEREKLİ PÜF NOKTALAR!

En önemli unsur yumuşak kuzu eti kullanmaktır. Sinirsiz ve yağ dengesi iyi olan bir et tercih edilmelidir. Etin yüksek ateşte kısa sürede mühürlenmesi gerekiyor. Ayrıca kuru meyvelerin dengesi de lezzetinde çok kritik rol oynar. Fazla kullanıldığında yemek tatlıya kaçabilir. Ölçü dengesi bu noktada oldukça önemlidir.

Balı pişirme sırasında erken değil, orta aşamada eklemek mutancana yemeğinin lezzetini katlayan aşamalar arasında yer alıyor. Tarçın ve yenibahar yemeğe lezzet katar. Ancak ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Mutancana yaparken kıvamı da göz önünde bulundurmalı. Sosu çok sulu olmamalı ve hafif yoğun bir kıvamda olmalı.



EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Mutancana hangi yöreye aittir?

Mutancana yemeği Osmanlı saray mutfağına ait bir yemektir.

Tavuk etiyle yapılır mı?

Geleneksel tarifte kuzu eti kullanılır. Ancak tavuk eti de kullanılabilir.

Şeker yerine bal şart mı?

Evet, özgün tarifte bal kullanılır. Şeker aynı aromayı vermez.