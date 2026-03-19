İsviçre’de kayak merkezinde telesiyej faciası! Ölü var

İsviçre’de kayak merkezinde teleferik faciası meydana geldi. Obwalden kantonunda yer alan Engelberg kayak merkezinde telesiyej kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Polis, kabinin dün yerel saatle 11.00 sıralarında "henüz bilinmeyen nedenlerle" kablodan ayrıldığını açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin bölge sakini 61 yaşındaki bir kadın olduğunu açıkladı.

İsviçre medyasına konuşan görgü tanıkları , kazanın meydana geldiği sırada şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Kaza anına ilişkin görüntülerde, kabinin Titlis Dağı’ndan aşağı yuvarlandığı ve durmadan önce birkaç kez takla attığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.