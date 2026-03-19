İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası'na saldırı hazırlığı: ABD binlerce askerle bölgeye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın en büyük petrol terminali olan Hark Adası'na ilk saldırının ardından Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olmamaya devam etmesi durumunda yeni girişimlerde bulunacağı tehdidinde bulundu. İran ise, ABD tarafından gelen bu tehdide boyun eğmedi ve Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen gemi ve petrol tankerlerini hedef almaya devam etti.

İran'ın bu tutumu, Hark Adası'na saldırıyı yeniden gündeme getirdi. Üstelik bir kara operasyonuyla. ABD tarafından gelen sinyaller de bir kara operasyonunu işaret ediyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Hark Adası'nın kontrolü için ABD hazırlığını yapıyor. Washington yönetiminin Hark Adası'na Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için operasyon yapacağı belirtiliyor.

KARA OPERASYONU TERS ETKİ OLUŞTURABİLİR

Askeri uzmanlar, Hark'a kara operasyonunun, bölgedeki füze dron saldırıları tehdidinin kırılmasının ardından yapılmasının mantıklı olduğu görüşünü savunuyor. Fakat Hürmüz'ün açılmasına yönelik Hark adasına yapılabilecek bir operasyonun ters tepebileceği konusunda da uyarıyorlar.

İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği iddiası da var. Trump bu konuda, ''İran için bir nevi intihar olur'' diyor. Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanmasının İran'ın kendi ihracatını bitireceğini söylese de uzmanlar, kaybedecek bir şeyi kalmayan bir rejimin her tür riski alabileceğine işaret ediyor. Hürmüz'ün kapalı tutmanın Tahran yönetimi için Hark Adası'ndaki petrol tesislerinden daha önemli olduğu vurgulanıyor.

SAVAŞ GEMİSİ 5 BİN ASKERLE YOLDA

Japonya'daki USS Tripoli savaş gemisi ve beraberindeki 5 bin ABD deniz komandosunun Ada'ya yönelik olası bir operasyon için bölgeye doğru yola çıktığı belirtiliyor.

DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN DE BÜYÜK RİSK

Hark Adası'na yönelik bir operasyon, dünya ekonomisi içinde büyük bir risk teşkil ediyor. Uzmanlar İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'ının yapıldığı Ada'ya yönelik bir operasyon sonrası hali hazırda savaş nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatlarını daha artıracağını tahmin ediyor. Haberde Trump'ın bundan 40 yıl önceki Hark açıklamalarına da atıfta bulunuluyor.

Trump, 1988'de verdiği bir mülakatta İran’ın ABD’ye saldırması durumunda ne yapacağı sorusuna, "Hark Adası’nın icabına bakardım, oraya girer ve orayı alırdım" yanıtını vermişti.