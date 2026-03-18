Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji 7 il hariç tüm illeri uyardı! Kuvvetli kar ve sağanak geliyor: Bayram boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yarın ise yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının beklendiği bildirildi. İşte 18 Mart Çarşamba güncel hava durumu....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 07:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart Çarşamba ve bayram süresince hava tahmin raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde yağış beklenirken, bayramda sıcaklıklarda ani düşüş yaşanacak.
18 Mart Çarşamba günü Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
Hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
Bayram süresince sağanak ve kar yağışları görülecek, kar yağışı Bolu'ya kadar ulaşacak.
İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
BAYRAMDA KAR VE SAĞANAK VAR

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise yarından itibaren sağanak ve kar yağışlarının görüleceği bildirildi. Arife gününden başlayacak olan kar yağışı ve sağanak tüm bayram boyunca devam edecek. Kar yağışı Bolu'ya kadar gelecek. Sıcaklıklar ise aniden düşüşe geçecek. İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak.

18 MART ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.