Meteoroloji 7 il hariç tüm illeri uyardı! Kuvvetli kar ve sağanak geliyor: Bayram boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise yarından itibaren sağanak ve kar yağışlarının görüleceği bildirildi. Arife gününden başlayacak olan kar yağışı ve sağanak tüm bayram boyunca devam edecek. Kar yağışı Bolu'ya kadar gelecek. Sıcaklıklar ise aniden düşüşe geçecek. İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu