Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji 7 il hariç tüm illeri uyardı! Kuvvetli kar ve sağanak geliyor: Bayram boyunca devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart Çarşamba ve bayram süresince hava tahmin raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde yağış beklenirken, bayramda sıcaklıklarda ani düşüş yaşanacak. 18 Mart Çarşamba günü Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredecek. Bayram süresince sağanak ve kar yağışları görülecek, kar yağışı Bolu'ya kadar ulaşacak. İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

BAYRAMDA KAR VE SAĞANAK VAR

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise yarından itibaren sağanak ve kar yağışlarının görüleceği bildirildi. Arife gününden başlayacak olan kar yağışı ve sağanak tüm bayram boyunca devam edecek. Kar yağışı Bolu'ya kadar gelecek. Sıcaklıklar ise aniden düşüşe geçecek. İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak.

18 MART ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu