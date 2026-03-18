ABD'nin 'yüzen kalesi' USS Gerald R. Ford uçak gemisi geri çekiliyor

ABD'nin Kızıldeniz'e gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford geri çekiliyor. Teknik arıza nedeniyle çıkan ve 30 saat boyunca söndürülemeyen yangında hasar gören geminin onarım için bölgeden ayrılıp Girit adasına çekileceği belirtildi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 04:04

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderilen ve gelecek yılın mayıs ayına kadar bölgedeki görevini sürdürmesi planlanan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford geri çekiliyor.

'de bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde çıkan ve 2 denizcinin yaralanmasına yol açan yangın sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEV UÇAK GEMİSİ GİRİT ADASINA GİDECEK

ABD basınında yer alan haberlere göre; geminin onarım için Yunanistan'a bağlı adasındaki Souda Körfezi'ne gitmeye hazırlandığı bildirildi. Yangın sırasında geminin yatakhane bölümünde de zarar meydana geldiğini belirten kaynaklar, yedek yatak temini için bir acil durum planı oluşturulduğunu hatırlattı. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Girit'te ne kadar kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

UÇAK GEMİSİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde yangın çıktığı bildirilmişti. Açıklamada, "İki denizci şu anda hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil. Geminin tahrik sistemi herhangi bir hasar görmedi ve uçak gemisi tamamen faal durumda" ifadeleri kullanılmıştı.

Uçak gemisinin yangına rağmen İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz'deki görevini sürdürdüğü kaydedilmişti. USS Gerald R. Ford, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak biliniyor.

