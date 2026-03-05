İran'ın Türkiye'ye düşen füzesinin rotası belli oldu: ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi hedeflenmiş

İran'dan ateşlendikten sonra Türkiye'nin hava sahasına yönelen ve NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol ilçesi ile Adıyaman Atatürk Barajı Gölü, Mardin Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen füze parçalarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni çağırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Gerekli uyarıları yaptık" açıklamasında bulunmuştu.

HEDEF ABD UÇAK GEMİSİ GERALD FORD'DU

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına misillemeyle karşılık veren İran'ın yaptığı hamlenin arka planının ne olduğu merak edilirken balistik füzenin Türkiye hedeflenerek atılmadığı öğrenildi.

Doğu Akdeniz’de bulunan Amerika’nın en büyük uçak gemisi Gerald Ford’a yönelik İran’dan atılan füzelerin Doğu Akdeniz'de büyük gemiyi savunmak için konuşlandırılan bir destroyerden atılan imha füzeleri ile devre dışı bırakıldığı belirlendi.