Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İran'ın Türkiye'ye düşen füzesinin rotası belli oldu: ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi hedeflenmiş

İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasına yöneldiği için NATO kuvvetleri tarafından düşürülen balistik füzenin rotası ortaya çıktı. Füzenin, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi için fırlatıldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'ın Türkiye'ye düşen füzesinin rotası belli oldu: ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi hedeflenmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 21:56

'dan ateşlendikten sonra 'nin hava sahasına yönelen ve unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol ilçesi ile Adıyaman Atatürk Barajı Gölü, Mardin Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen parçalarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

İran'ın Türkiye'ye düşen füzesinin rotası belli oldu: ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi hedeflenmiş

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni çağırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Gerekli uyarıları yaptık" açıklamasında bulunmuştu.

İran'ın Türkiye'ye düşen füzesinin rotası belli oldu: ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi hedeflenmiş

HEDEF ABD UÇAK GEMİSİ GERALD FORD'DU

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına misillemeyle karşılık veren İran'ın yaptığı hamlenin arka planının ne olduğu merak edilirken balistik füzenin Türkiye hedeflenerek atılmadığı öğrenildi.

İran'ın Türkiye'ye düşen füzesinin rotası belli oldu: ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi hedeflenmiş

Doğu Akdeniz’de bulunan Amerika’nın en büyük uçak gemisi Gerald Ford’a yönelik İran’dan atılan füzelerin Doğu Akdeniz'de büyük gemiyi savunmak için konuşlandırılan bir destroyerden atılan imha füzeleri ile devre dışı bırakıldığı belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay'da füze düşürülmüştü! İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB'den son dakika açıklaması! İran'dan ateşlenen balistik füze düşürüldü
ETİKETLER
#iran
#füze
#nato
#TÜRKİYE
#Abd Uçak Gemisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.