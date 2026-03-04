İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin NATO kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol'da düşürülmesi üzerine Türkiye harekete geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hatay'da füze düşürülmüştü! İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin NATO tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol'a düşmesinin ardından Türkiye harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliğini sağlama irade ve kapasitesinin en üst seviyede olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yi arayarak çatışmaların yayılmasına neden olacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak Hatay'da düşürülen füze ile ilgili Türkiye'nin tepki ve endişesini iletti.

Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir." ifadeleri de yer aldı.

BAKAN FİDAN İRANLI MEVKİDAŞINI ARADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yi arayarak çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Dışişleri Bakanlığı da harekete geçerek İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Büyükelçiye Hatay'da düşürülen füze ile ilgili Türkiye'nin tepki ve endişesi iletildi.