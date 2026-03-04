Hatay'da füze düşürülmüştü! İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin NATO kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol'da düşürülmesi üzerine Türkiye harekete geçti.
Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir." ifadeleri de yer aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yi arayarak çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı da harekete geçerek İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Büyükelçiye Hatay'da düşürülen füze ile ilgili Türkiye'nin tepki ve endişesi iletildi.