Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füzenin parçaları, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne düştü. Füzenin iki parça halinde düşme anını gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su içerisinde füzeye ait bir parçayı bularak çıkarttı. Füzeye ait parça, incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Su içerisinde geriye kalan parçanın bulunması için çalışmalar başlatıldı. Aynı zamanda ekipler bir yandan su içerisinde arama yaparken bir yandan ise bölgedeki tarım arazilerinin içerisinde de aramalar gerçekleştirdi.

Öte yandan İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de olay yerine sevk edildi. Füzenin düştüğü bölgeye gelen ekipler, baraj içerisine su altı cihazları indirdi. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Göle düşen parçanın büyük olması halinde çıkartılmayacağı öğrenildi.