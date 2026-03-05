Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füzenin parçaları Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler su içerisinde füzeye ait bir parçayı bularak çıkartırken geriye kalan parçanın bulunması için çalışmalar sürüyor.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füzenin parçaları, 'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne düştü. Füzenin iki parça halinde düşme anını gören köylüler durumu ekiplerine bildirdi.

Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ekipleri sevk edildi. Ekipler, su içerisinde füzeye ait bir parçayı bularak çıkarttı. Füzeye ait parça, incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor

Su içerisinde geriye kalan parçanın bulunması için çalışmalar başlatıldı. Aynı zamanda ekipler bir yandan su içerisinde arama yaparken bir yandan ise bölgedeki tarım arazilerinin içerisinde de aramalar gerçekleştirdi.

Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor

Öte yandan İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de olay yerine sevk edildi. Füzenin düştüğü bölgeye gelen ekipler, baraj içerisine su altı cihazları indirdi. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Göle düşen parçanın büyük olması halinde çıkartılmayacağı öğrenildi.

Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü! Ekipler füze parçasını arıyor
