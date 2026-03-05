Menü Kapat
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a İHA saldırısıyla ilgili kınama

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı'na İran'a ait kamikaze dronu düşmüştü. 4 sivilin yaralandığı İHA saldırısıyla ilgili Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a İHA saldırısıyla ilgili kınama
'ın Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı'na ve Şekerabad köyündeki okul binasının yakınlarına sabah saatlerinde 'a ait kamikaze dronları düşmüştü. Saldırı sonucu havalimanı binasında hasar oluşurken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a İHA saldırısıyla ilgili kınama

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA GELDİ

Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısıyla ilgili 'den de açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a İHA saldırısıyla ilgili kınama

İRAN, İHA FIRLATMADIKLARINI BİLDİRDİ

Öte yandan İran yönetiminden Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlendiği yönündeki açıklamalara da yanıt geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın tüm ülkelerin, özellikle de Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu belirtilerek, "Silahlı kuvvetlerimizin Azerbaycan'a İHA fırlattığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a İHA saldırısıyla ilgili kınama

Açıklamada ayrıca bu tür girişimlerin İsrail tarafından Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla daha önce de çeşitli yöntemlerle gerçekleştirildiği öne sürülerek, "Yapılan incelemelere göre söz konusu girişim, İran'ı suçlamak amacıyla İsrail rejimi tarafından gerçekleştirilmiştir" denildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Azerbaycan devlet televizyonu AnewZ'e verdiği röportajda saldırı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Garibabadi, "İran, Azerbaycan‘ı hedef almamıştır. Biz komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz. İran'ın politikası yalnızca düşmanlarına ait askeri üsleri hedef almaktır. Bunlar arasında bölgede faaliyet gösteren ve İranlı sivillere saldırı için kullanılan ABD ve Siyonist rejime ait üsler de bulunmaktadır" dedi. Garibabadi, "Başından beri bölgede herhangi bir askeri üs bulunması ve bu üslerin İran'a saldırı için kullanılması halinde onları hedef alacağımızı ilan ettik. Bu bizim izlediğimiz politikadır" ifadelerini kullandı.

