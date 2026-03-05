Menü Kapat
Dünya
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İran, F-15E savaş uçağı düşürdüğünü öne sürdü! ABD’den jet cevap geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'ye ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İran, F-15E savaş uçağı düşürdüğünü öne sürdü! ABD’den jet cevap geldi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
17:18
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
17:18

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı günde de devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti. İran basınında yer alan haberlere göre DMO, ülkenin güneybatı sınırlarında ABD’ye ait F-15E tipi bir savaş uçağının vurulduğunu öne sürdü. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağının İran’da düşürüldüğüne yönelik iddialar asılsızdır ve doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

İran, F-15E savaş uçağı düşürdüğünü öne sürdü! ABD’den jet cevap geldi

NELER YAŞANIYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gün de sürerken bölgede gerilim hat safhaya ulaştı. İran, misilleme kapsamında İsrail topraklarını hedef alırken, bir yandan da Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmaya devam ediyor.

Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehire bomba yağdırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail, İran'da taş üstünde taş bırakmıyor! Savaşın 6. gününde son durum
Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde seçeneği masada yok
ETİKETLER
#İran Abd İsrail Savaş Uçağı Saldırı
#Dünya
