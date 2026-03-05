İran, F-15E savaş uçağı düşürdüğünü öne sürdü! ABD’den jet cevap geldi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı günde de devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti. İran basınında yer alan haberlere göre DMO, ülkenin güneybatı sınırlarında ABD’ye ait F-15E tipi bir savaş uçağının vurulduğunu öne sürdü. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağının İran’da düşürüldüğüne yönelik iddialar asılsızdır ve doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

NELER YAŞANIYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gün de sürerken bölgede gerilim hat safhaya ulaştı. İran, misilleme kapsamında İsrail topraklarını hedef alırken, bir yandan da Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmaya devam ediyor.

Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehire bomba yağdırıyor.