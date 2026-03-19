Her yer buz keserken, Alanya'da sıcaklıklar 20 dereceyi gördü! Tatilciler sahilleri doldurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ramazan Bayramı arifesinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşınca yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra tatile gelen vatandaşlar da dünyaca ünlü Kleopatra Plajın'da vakit geçirdi. Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlardan bazıları denize girerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Kimi vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, kimileri de hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.