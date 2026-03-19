Şırnak’ta selin geldiği anlar kamerada: Ölümden koşarak kurtuldular

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 15 Mart'ta başlayan ve kent genelinde 2 gün süren sağanak yağmur, Uludere ilçesindeki Ballı ve Taşdelen köylerinde sele neden oldu. Yağmur suyu ve dolunun bölgede birikmesi nedeniyle oluşan selin geldiği anlar, Taşdelen köyü muhtarı Ali Çetin'in evinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.