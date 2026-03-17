Mardin'de vefa sel tanımadı: Mahsur kalan atını kurtarmak için hayatını tehlikeye attı!

Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak köyünde yaşanan olay ise görenlerin içini ısıttı. Köyde yaşayan Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, sel sularında mahsur kalan atını kurtarmak için canını hiçe sayarak taşkın halindeki dereye girdi. Akıntıya rağmen ilerleyen Yılmaz, sel sularında mahsur kalan atını güvenli alana çıkarmayı başardı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülenirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılıp büyük beğeni topladı.