Şarjdaki telefon alev topuna döndü! Dükkanda büyük panik

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir tamir dükkanında büyük paniğe neden olan anlar yaşandı. Şarjdaki bir telefon, birden alev aldı. Telefonun yanında oturan küçük bir çocuk büyük panik yaşarken alevlerden son anda kaçtı. Telefonu alan bir çalışan, yere atarak üzerinde bulunduğu ahşap masanın yanmasını engelledi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

