Adana'da 100 TL’lik ürün izdihamı: Ucuz ürün almak için birbirlerini ezdiler

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir iş yerinin uyguladığı kampanya izdihama neden oldu. Tüm ürünlerin 100 TL'den satışa sunulacağını açıklayan iş yeri önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla bir anda herkes ucuz ürünlerden almak için aynı yöne koşarken vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Yaşanan karmaşada yaşlı bir kadın fenalık geçirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

