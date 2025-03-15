Benzin istasyonunda feci kavga! Pompacı ile araç sürücüsü birbirine girdi

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda pompacı ile yakıt alan vatandaş arasında tartışma çıktı. Bir sürücü, aracına yakıt almak için benzin istasyonuna geldi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompacı ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgayı gören vatandaşlar duruma el atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Benzin istasyonunun ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.