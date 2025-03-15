Yaren Leylek ve Adem Amca kavuştu! Türkiye'nin beklediği buluşma gerçekleşti!

Günlerdir gelip gelmeyeceği merak konusu olan Yaren Leylek gecikmeli de olsa Adem Amca ile buluştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle filmlere konu olan Yaren leylek, 14'üncü yılda da göçten gelip kayığa kondu.

Türkiye'nin heyecanla beklediği kavuşma gerçekleşti. Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14'üncü yılda da göçten geldi. Müjdeli haberi bir haftadır köyde Balıkçı Adem Amca ile bekleyen Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş duyurdu.

14'ÜNCÜ KEZ GELDİ

14 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. Adem amcanın kayığına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor. Yaren leylek geçen yıl Adem Amca ile 1 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise biraz gecikmeli gelen Yaren Leylek 14 Mart akşamı yuvasına kondu. Bu sabah ise Adem Amca'nın kayığına konup onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.

"ARTIK 6 AY BERABERİZ"

Gecikmeli de olsa Yaren leyleğe kavuşan Adem Yılmaz, "Her sene mart ayının ilk haftası gelirdi. Bu sene tarihler geçince biraz endişelendik. Allah'ıma şükürler olsun ki Yarenimiz geldi. Artık 6 ay beraberiz. Her sabah birlikte balığa çıkarız. Bu sene eşi önce geldi. Her sabah ben önce onların karnını doyurup sonra balığa çıkarım. Yaren köyümüze neşe getirdi. Türk Milleti olarak çok değer verdiğimiz Yaren geldi. Tüm milletimizi Karaağaç'a bekliyoruz" dedi.

TEKRAR KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Yaren ve Adem Amca'nın 14. kez buluşmasını görüntüleyen hikayenin kahramanlarından Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise "Hikaye 14. yılında da gerçek oldu. Yaren leylek dün önce yuvaya kondu eşiyle hasret giderdi. Bugün de ilk işi Adem Amca'nın kayığına konmak oldu. Bu sene de o muhteşem buluşmayı görüntüleyebilmek nasip oldu. Günlerdir herkeste stres vardı. Yaren köye gelince herkesin yüzü güldü. Yaren tüm hayvanseverler için bir simge oldu. Yaren'i beklerken göç yolculuğunda leyleklerin ne zorluklar yaşadığını öğrendik. Yaren sayesinde Lübnan'da binlerce leyleğin canına mal olan o katliam gibi av geleneğini öğrenmiş olduk. Yaren bu ülke için bir simge haline geldi. Tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.