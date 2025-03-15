Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Yaren Leylek ve Adem Amca kavuştu! Türkiye'nin beklediği buluşma gerçekleşti!

Günlerdir gelip gelmeyeceği merak konusu olan Yaren Leylek gecikmeli de olsa Adem Amca ile buluştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle filmlere konu olan Yaren leylek, 14'üncü yılda da göçten gelip kayığa kondu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 10:52

Türkiye'nin heyecanla beklediği kavuşma gerçekleşti. Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14'üncü yılda da göçten geldi. Müjdeli haberi bir haftadır köyde Balıkçı Adem Amca ile bekleyen Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş duyurdu.

14'ÜNCÜ KEZ GELDİ

14 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. Adem amcanın kayığına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor. Yaren leylek geçen yıl Adem Amca ile 1 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise biraz gecikmeli gelen Yaren Leylek 14 Mart akşamı yuvasına kondu. Bu sabah ise Adem Amca'nın kayığına konup onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.

"ARTIK 6 AY BERABERİZ"

Gecikmeli de olsa Yaren leyleğe kavuşan Adem Yılmaz, "Her sene mart ayının ilk haftası gelirdi. Bu sene tarihler geçince biraz endişelendik. Allah'ıma şükürler olsun ki Yarenimiz geldi. Artık 6 ay beraberiz. Her sabah birlikte balığa çıkarız. Bu sene eşi önce geldi. Her sabah ben önce onların karnını doyurup sonra balığa çıkarım. Yaren köyümüze neşe getirdi. Türk Milleti olarak çok değer verdiğimiz Yaren geldi. Tüm milletimizi Karaağaç'a bekliyoruz" dedi.

TEKRAR KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Yaren ve Adem Amca'nın 14. kez buluşmasını görüntüleyen hikayenin kahramanlarından Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise "Hikaye 14. yılında da gerçek oldu. Yaren leylek dün önce yuvaya kondu eşiyle hasret giderdi. Bugün de ilk işi Adem Amca'nın kayığına konmak oldu. Bu sene de o muhteşem buluşmayı görüntüleyebilmek nasip oldu. Günlerdir herkeste stres vardı. Yaren köye gelince herkesin yüzü güldü. Yaren tüm hayvanseverler için bir simge oldu. Yaren'i beklerken göç yolculuğunda leyleklerin ne zorluklar yaşadığını öğrendik. Yaren sayesinde Lübnan'da binlerce leyleğin canına mal olan o katliam gibi av geleneğini öğrenmiş olduk. Yaren bu ülke için bir simge haline geldi. Tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaren Leylek geldi mi? Ne zaman geleceği bekleniyor 2025
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaren Leylek sosyal medyanın gündeminde! Ne zaman gelecek? Heyecanlı bekleyiş sürüyor
ETİKETLER
#Yaren Leylek
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.