Bu muhtarlıkta telefon kullanmak yasak! Sebebi çok konuşulacak

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir kasabasında ilginç bir muhtarlık ofisi bulunuyor. Çay Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan Tekin Öztürk, 23 yılda biriktirdiği antikaları görev yaptığı ofisinde sergiliyor. Vatandaşların işlerini halletmeye geldiği muhtarlık adeta küçük bir müzeye dönüşmüş durumda.

Öztürk, ilk kez muhtar seçildiğinde tarihi eşyaları biriktirip sergilemek için oda oluşturdu. Çevresindekilerin de zamanla de bu fikre alıştığını belirtti. Muhtarlık binasının yetersiz olmasından dolayı eşyaların büyük bir bölümünü evinde muhafaza eden Öztürk, muhtarlıkta işi olan vatandaşları antikalar arasında ağırlıyor.

SADECE SOHBET VAR

Muhtar Tekin Öztürk, tarihi eşyaları biriktirme merakının para koleksiyonu ile başladığını, oluşturduğu bu odada ise sadece sohbet edildiğini anlattı. Öyle ki odada telefon kullanmak yasak, televizyon bile almıyorlar.