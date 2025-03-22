Cami önünde ara gaz kavgası! Motokurye ile cemaat birbirine girdi
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kavakpınar Mahallesi’nde cami önünde ara gaz veren motokurye ile cami cemaati arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
KİMİ KAVGAYI AYIRDI KİMİ İZLEDİ
Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlardan bazıları kavgayı ayırmaya çalışırken bazıları da izledi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.