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Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camii'nde restorasyon devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde büyük hasar gören Hatay'ın simgelerinden Habib-i Neccar Camii restorasyon çalışmaları, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, restorasyon çalışmaların sadece bir yapı onarımı olmadığını belirtti. Aynı zamanda iki şehir arasında bir gönül köprüsü kurulduğunu hatırlatan Altay, Habib-i Neccar Camii'nin Anadolu'nun ilk camisi olarak bilindiğini anımsattı.

"TÜM İSLAM DÜNYASININ ORTAK MİRASI"

Habib-i Neccar Camii'nin sadece Hatay için değil, tüm İslam dünyasının ortak mirası olduğuna dikkati çeken Altay, böyle bir emaneti yeniden ayağa kaldırmanın kendileri için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Deprem felaketinin ardından Konya'nın Hatay'da yürüttüğü çalışmaların, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak gösterildiğini dile getiren Başkan Altay; barınma, lojistik destek, sosyal hizmetler ve altyapı çalışmaları gibi pek çok alanda Hatay'ın yanında olduklarını ve Habib-i Neccar Camii restorasyonuyla bu desteği kalıcı hale getirdiklerini vurguladı.

"Burada yaptığımız her iş, yarın torunlarımıza bırakacağımız bir kardeşlik mirasıdır" diyen Altay, Konya olarak Hatay'ın yanında olmaya devam edeceklerini ve Anadolu'nun ilk camisindeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacakları bilgisini paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, "Habib-i Neccar Camii'nin yeniden yükselmesi, sadece bir yapının restore edilmesi değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğin de sembolü olacaktır" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Habib-i Neccar Camii restorasyon çalışmalarını kim yürütüyor?
Habib-i Neccar Camii restorasyon çalışmaları, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.
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