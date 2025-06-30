Düğün konvoyu yolu kapattı! Tepki gösteren sürücüye dehşeti yaşattılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ters yönden ilerleyen düğün konvoyu, yolu diğer araçların geçişine kapattı. Caddeyi kullanmak isteyen bir sürücü ve eşi, duruma tepki gösterince konvoydaki bazı kişiler, araca taş ve yumrukla saldırdı. Ön ve arka camları kırılan aracın içindeki vatandaşlar ise korkuyla araçtan çıkarken, konvoydaki diğer vatandaşlar taraflarından sakinleştirmeye çalışıldı. Yaşanan o anlar dehşet anları ise kameraya yansıdı.