Düğün konvoyundaki magandalar kamerada

Karabük'te bir düğün konvoyundaki bazı araçlar kırmızı ışık ihlali yaptı, bazıları ise trafikte zikzak çizerek ilerledi. Zikzak yapan bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücülerin dikkatsiz ve kural tanımaz davranışları, trafikteki diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. Yaşananlar, bir araç içi kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde kural ihlallerinin net şekilde görüldüğü anlar yer aldı.