Esenyurt'ta maganda dehşeti! Otomobili tekmeleyip aynasını kırdı

Esenyurt'ta bir sürücü arkadaşı ile birlikte trafikte ilerlerken yanına motosikletle yaklaşan bir kişiyle ‘yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. artışmanın ardından motosikletli otomobilin camına yumruk ve tekme attı. Motosikletli saldırgan, küfürler ederek aynayı kırdı. Saldırı sonrası motosikletli olay yerinden uzaklaştı. Motosikletli magandanın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürerken araçta yaklaşık 77 bin lira hasar olduğu öğrenildi.