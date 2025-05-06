Evden kaçıp sokakta yürüyen kızlara saldırdı! Mahalleli zor kurtardı

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde evden kaçtığı öğrenilen sahipli cins köpek sokakta yürüyen iki genç kıza saldırdı. 17 yaşındaki Betül D.'yi sağ kolundan ısırıldı. Genç kızlar köpek saldırısından mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırılabildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına genç. Genç kız Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Köpeğin aşılı olduğu belirtildi.