Fren yerine gaza bastı! Genç kız feci şekilde ezildi

Yalova'da otomobilini park etmeye çalışan E.G. isimli şahıs, fren yerine gaza basınca kaldırımda yürüyen lise öğrencisine çarptı. Yere düşen 18 yaşındaki Sena Nur Şahin, otomobilin altında ezildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil genç kızın üzerinden çekildi. Daha sonra ise olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazada ağır yaralanan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.