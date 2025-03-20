Gece saatlerinde başladı, her yer beyaza büründü

Samsun’un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 25 derece düştüğü kentte, yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle Kavak ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde etkisini gösteren yağış, ağaçları, binaları ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kavak Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime 20 Mart Perşembe (bugün) ara verildiğini duyurdu. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve don ile buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını istedi.