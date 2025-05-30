Görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Kuzenler arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Söylemez Köyü’nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olaydan günler sonra sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. Görüntülerde, kavgayı kayda almak isteyen bir kadının müdahale edilerek yere itildiği ve yerde de tartaklandığı görülürken, bir başka kadının ise bir erkeği korumak isterken kendini sopaya siper ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadınlara yönelik şiddette tepki gösterildi.