İSPARK otoparkı göle döndü! Araçlar suyun içinde kaldı

Bayrampaşa’da 4 katlı bir otoparkın zemin katını su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı. Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan İSPARK’a ait Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otoparkı'nın zemin katı, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde suyla doldu. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle otoparka giren sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Otopark görevlileri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, bir sürücünün su birikintisi içinde ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.