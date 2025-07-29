İstanbul'da metroda 'tüfekli tavşan' paniği: Polisler yakaladı

Sarıyer Hacıosman metrosunda elinde tüfek olan tavşan kostümlü kişi endişe oluşturdu. 27 Temmuz tarihinde çekilen görüntülerde metroya binen tavşan kostümlü kişinin tüfekli görüntüsünün paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği tespit edilen şahıs Araba Yolu caddesinde yakalandı.

Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, şahsın elinde bulunan tüfeğin "oyuncak tahta tüfek" olduğu, maskenin ise "oyuncak tavşan maskesi" olduğu belirlendi. A.Y. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.