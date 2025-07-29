Gençlerin içler acısı hali: Sokak ortasında toplanıp uyuşturucu içtiler! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde bugün meydana gelen olayda, bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen şahısların arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar da bulundurdukları belirlendi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken, uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı.