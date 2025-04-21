Kardeşine silah çekti! Polis hızlı müdahalesi cinayeti engelledi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kardeş arasında tartışma silahlar çekildi. 39 yaşındaki H.B., aralarında husumet bulunan kardeşi C.B. ile kavgaya tutuştu. O sırada caddeden geçen 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polisler kavgayı görüp durdu. Tam o sırada H.B., kardeşi C.B'ye silah çekti. Silahı fark eden polislerden biri H.B'ye müdahale ederek kurşun yağdırmasını engelledi. Şüpheli polis tarafından gözaltına aldı. Emniyette işlemleri yapılan H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin olay anında hızlı müdahalesi kameraya saniye saniye yansırken bir kardeş inayeti önlenmiş oldu.