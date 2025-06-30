Kendisine çarpan sürücüye tükürüp kaçtı! Şoke eden anlar kamerada

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana gelen olay şoke etti. Bir motosiklet sürücüsü trafikte kendisine arkadan hafif şekilde çarpan araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine olay yerinden ayrıldı. İkilinin trafikte tekrar denk gelmesi üzerine motosiklet sürücüsü araç şoförüne tükürerek uzaklaştı. Olay anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.