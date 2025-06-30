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 | Bengü Sarıkuş

Konut kredisi faizleri düşmeye başladı, ev fiyatları hareketlendi! Fırsatı değerlendiren kazanacak

Temmuz ayında açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararının aşağı yönlü olması ihtimali bile konut piyasasını hareketlendirdi. Bazı bankaların faiz düşürmesiyle de desteklenen konut piyasasında canlanma piyasaya olumlu sirayet ediyor.

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Konut kredisi faizleri düşmeye başladı, ev fiyatları hareketlendi! Fırsatı değerlendiren kazanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 10:37

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Merkez Bankası'nın Haziran ayında makro ekonomik görünüm nedeniyle faiz oranlarını sabit tutma kararına rağmen, Temmuz ayında düşüş ihtimalinin kuvvetlenmesi gayrimenkul sektörünü şimdiden hareketlendirdi. Gelecek dönemde yaşanacak faiz indirimlerinin konut kredisi faizlerini düşüreceği beklentisini kuvvetlendirecek. Bazı bankaların şimdiden kredi faizlerini düşürmeye başlaması, yılın başından beri gayrimenkul satışlarında ve fiyatlarında görülen artışın daha da hızlanacağını gösteriyor" dedi.

Konut kredisi faizleri düşmeye başladı, ev fiyatları hareketlendi! Fırsatı değerlendiren kazanacak

Özelmacıklı, Merkez Bankası'nın Haziran ayında makro ekonomik görünüm nedeniyle faiz oranlarını sabit tutma kararına rağmen, Temmuz ayında düşüş ihtimalinin kuvvetlenmesi gayrimenkul sektörünü şimdiden hareketlendirdiğini söyledi.

Konut kredisi faizleri düşmeye başladı, ev fiyatları hareketlendi! Fırsatı değerlendiren kazanacak

PİYASADA FAİZ İNDİRİMİ UMUDU

Özelmacıklı, gelişmelerin, gayrimenkul piyasasında yılın başından beri gözlenen hareketlenmeyi daha da güçlendireceğini belirtti. Özelmacıklı, "Aslında biz bu ay Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı bekliyorduk. Ancak faiz oranlarının değişmemesi bile sektördeki yukarı yönlü ivmeye ciddi bir artış kazandırdı. Çünkü piyasalar bir-iki ay içinde faiz indirimi açıklanabileceği beklentisine girdi. Bu beklenti üzerine bazı bankaların daha şimdiden konut kredi faiz oranlarında az da olsa indirime gitmesini getirdi. Süreç hem alıcıların hem de yatırımcıların piyasaya ilgisini artırıyor" diye konuştu.

Konut kredisi faizleri düşmeye başladı, ev fiyatları hareketlendi! Fırsatı değerlendiren kazanacak

ORTA GELİR GRUBU EV ALMAK İÇİN FAİZİ BEKLİYOR

Özellikle orta gelirli kesimin konut kredi faizlerinin düşmesini sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Özelmacıklı, "Birikimini altın, döviz veya faiz gibi enstrümanlarda değerlendiren bu kesim, uygun koşullar olduğunda konut talebini hızla reele çevirmesiyle karakterize olan bir grup. Zira bu vatandaşlar, yatırımdan çok oturumluk konut almak amacında. Bu durum, satılık konut fiyatlarında yükseliş trendine yol açıyor. 2025 yılının başından bu yana satış adetlerinde rekor üstüne rekor kırılan gayrimenkul sektöründe, önümüzdeki aylarda daha da canlı bir tablo öngörüyoruz. Henüz yeni kırılan rekorlar bu yaz yenilenecek gibi görülüyor" ifadelerini kullandı ve "İpotekli satışların toplam satışlar içindeki yaklaşık yüzde 15'lerde kilitlenen aylık payı kademeli olarak artacaktır. Bu dönemde fırsatları değerlendirenler, uzun vadede kazançlı çıkabilir" diye ekledi.

Konut kredisi faizleri düşmeye başladı, ev fiyatları hareketlendi! Fırsatı değerlendiren kazanacak

SATILIK KONUT İLANI HAZIRLARKEN DİKKAT!

Öte yandan vatandaşlara bir de uyarı yapan Özelmacıklı, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişikliği hatırlattı. Söz konusu değişikliğe göre gayrimenkul ilanlarında "fahiş fiyat artışı" yapılması durumunda emlakçıların yanında mülk sahiplerine de yaptırım getirildiğinin altını çizerek "Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra ilan fiyatında "fahiş fiyat artışı" yaptığı tespit edilen 21 taşınmazın mülk sahiplerinin her birine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Bakanlık bu işi takip ediyor ve edecek. Yine de bu noktada ‘fahiş fiyat artışı' kavramının; enflasyon oranı, altın fiyatları, döviz kuru gibi somut bir dayanağının olması gerektiğini bir kez daha belirtmekte fayda var" diyerek sözlerini noktaladı.

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