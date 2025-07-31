Kurallara uymadı, kazaya neden oldu! Kazayı görenler müdahale etmediler! İşte o anlar

Nevşehir’in Raşit Bey Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı Eski SGK kavşağında trafik kazası meydana geldi. Işıklarda gerçekleşen kazada, bulvar üzerinde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil ise, yeşil ışıkta geçen otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü de hafif yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavilerini kabul etmeyen sürücüler, kendi aralarında anlaştı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kaza anında cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde oturan bir vatandaş ise kazayı adeta film izler gibi izledi. Hemen yanında çarpışan iki otomobili, hiçbir tepki vermeden seyreden vatandaşın rahat tavırları, bir iş yerinin kamerasına da anbean yansıdı.