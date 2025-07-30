Motosiklet kazası yaptı, kaskı hayatını kurtardı! Kaza anı kameralara yansıdı

Amasya’nın Kirazlıdere Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi. Sokakta aniden önüne çıkan otomobil sürücüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atarak kafa üstü yere düştü. Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazanın ardından Samsun'daki Medical Park Hastanesine sevk edilen Amasya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Güneş, bacağında 13 kırık olduğu tespit edildikten sonra hemen ameliyat edildi. Tedavisine evinde devam edilen Güneş, kaza anını anlattı.

“KASK TAKMASAYDIM ÖLEBİLİRDİM”

Çarpışmadan birkaç dakika sonra gözlerini açtığını belirten 49 yaşındaki Güneş, "Araçla çarpışınca havaya uçup kafamın üstüne düştüm. Beni kurtaran başımdaki kask oldu. Felç olabilir, beyin kanaması geçirebilirdim. Belki de ölebilirdim" dedi.

“KASK TAKTIĞIM İÇİN HAYATTA KALDIM”

Motosiklete sürekli kask takarak bindiğine değinip yaşadığı kazanın kasksız motosiklet kullananlara örnek olduğunu vurgulayan evli ve 2 çocuk babası Güneş, "Kask taktığım için hayatta kaldım diyebilirim. Kaskı kolunda gezdiren gençleri, arkadaşları görüyorum. Tam korumalı kask kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü motosiklet gerekli önlemler alınmadığında çok tehlikeli bir araç” şeklinde ifade etti.