Esenyurt'ta çöp kamyonu dehşeti! Küçük Yusuf'u hayattan kopardı

Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak’taçöp kamyonu dehşeti yaşandı. Yusuf D. isimli çocuk çöp kamyonunun çarpmasıyla araç altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından Yusuf D.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.