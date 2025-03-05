Kuzular annelerine böyle kavuştu! Kokularından buluyorlar

Erzincan’da kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde kalap ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Merkeze bağlı Günebakan köyünde koyun besiciliği yapan üreticiler, yavruların sağlıklı büyümesi için özel bir düzen oluşturdu. Yeni doğan kuzular, bir süre anneleriyle aynı mekanda tutulduktan sonra ayrı bir bölüme alınıyor. Ancak sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, anneleriyle yeniden bir araya geliyorlar.

DUYGUSAL ANLAR ANBEAN KAMERADA

Buluşma saatine yaklaşırken koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapılar açıldığında ise anneler ve yavrular birkaç dakika içinde birbirlerini ses ve koku yoluyla tanıyıp buluyor. Drone ile kaydedilen bu buluşma anları, izleyenlere duygusal ve renkli görüntüler sunuyor.