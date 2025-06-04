Motosikletle gelip mobilya imalathanesine kurşun yağdırdılar!

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli iki şahıs, bir mobilya imalathanesine güpegündüz kurşun yağdırdı. Saldırganların mermileri ateşlediği anda iş yeri önünde bulunan bir çalışan ise şans eseri mermilerin hedefi olmaktan kurtuldu. 4 el ateş eden şahıslar olayın ardından motosikletle kayıplara karışırken, sokakta park halinde duran minibüse 2 mermi isabet etti. Yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.